Український політолог заявляє, що Голодомор не був геноцидом

Голодомор в Україні 1932-1933 років не був геноцидом українського народу, стверджує український політолог Володимир МАЛІНКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень В.МАЛІНКОВИЧ висловив сьогодні, виступаючи в Києві на міжнародній конференції «Росія і Україна в долі східно-християнської цивілізації. Історія, культура, мова, віра».

«Я категорично не згоден з необхідністю визнавати Голодомор за геноцид, і особливо не згоден з тим, що хтось намагається обмежити свободу в обговоренні громадян України», - сказав В.МАЛІНКОВИЧ.

При цьому він нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради законопроект як невідкладний про кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору.

Політолог стверджує, що не можна говорити про геноцид українського народу, оскільки це не відповідає науковій інтерпретації фактів Голоду 1932-1933 років в СРСР, зокрема, в Україні.

За словами В.МАЛІНКОВИЧА, існує дуже багато наукових досліджень в різних країнах світу, де, за рідкісним винятком, заперечується факт Голодомору як геноциду, а розглядається цей факт як страшна трагедія СРСР, в результаті якої постраждали багато народів, зокрема й українці.

«Це жодним чином не означає, що в ці роки був свідомий геноцид українського народу», - наголошує В.МАЛІНКОВИЧ.

Він зазначив, що, згідно з даними ряду вчених, за час Голодомору в СРСР загинуло до 10 млн. чоловік, а в Україні – від 2 до 4 млн. При цьому, за словами політолога, дані про загибель 10-12 млн. українців, які обнародував Президент України, нічим не обгрунтовані.

Як сказав В.МАЛІНКОВИЧ, в цей час люди гинули від голоду по всьому Радянському Союзу.