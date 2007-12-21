У Киргизії затримано 40 осіб, що протестували проти результатів виборів

Влада Киргизії затримала в центрі столиці близько 40 прихильників опозиції, що вийшли в п`ятницю на несанкціонований мітинг висловити невдоволення з приводу результатів парламентських виборів.

Серед затриманих також опинилися і лідери провідних правозахисних організацій Киргизстану.

Суд над затриманими проходить з численними порушеннями й у закритому режимі, незважаючи на клопотання про проведення відкритих судових слухань у будівлі суду.

Уже відомо, що двом учасникам акцій протесту винесене рішення. Обоє одержали по п`ять діб арешту. Інші чекають своєї черги.

Правозахисники і декілька десятків осіб з червоними прапорами і символікою "Ата Мекен" прийшли в розташований у центрі Бішкека сквер імені Горького, однак уже через кілька хвилин опинилися в автобусах прибулої на місце міліції.

"Ми не здамося. Як сказав великий письменник, так загартовувалася сталь", - заявив присутній на мітингу лідер "Ата Мекен" Омурбек Текебаев, екс-спікер і критик президента Курманбека Бакієва, коли міліція посадила в автобуси першу партію опозиціонерів.

"Я хочу заявити про беззаконня і свавілля, вибори пройшли з грубими порушеннями закону, вибори пройшли нечесно", - додав він.

За оцінками кореспондента Рейтер, міліціонери в ході операції затримали 30 до 40 осіб, після чого на місці подій залишилися близько десятка протестуючих і журналісти.

Центвиборчком Киргизії кілька разів коректував дані про підсумки недільних виборів, повідомивши у фіналі, що в парламент крім домінуючої президентської партії "Ак Жол" (49 відсотків) пройшли також Партія комуністів і помірковано опозиційна Соціал-демократична.

Українська правда