Іспанський парламент заборонив бити дітей

Конгрес депутатів (парламент) Іспанії прийняв законопроект, що забороняє батькам бити своїх дітей.

Дотепер батькам дозволялося "розумно й помірковано коректувати поводження" своїх нащадків.

Однак іспанські депутати поміняли цей параграф. У новому варіанті цивільного кодексу чітко прописана фізична недоторканність дітей, передає Reuters.

Правлячі соціалісти Іспанії неодноразово піддавалися нападам консервативної опозиції за заперечення традиційних суспільних і сімейних цінностей шляхом легалізації одностатевих шлюбів і подібних ліберальних нововведень у законодавство.

Консервативна Народна партія й цього разу проголосував проти законопроекту, наполягаючи на тому, що заборона зробить батьків безпомічними. Однак документ все-таки отримав схвалення соціалістичної більшості.

Бити дітей вдома й у школі законодавчо заборонено в 16 європейських країнах. У Великобританії уряд в жовтні 2007 року скасував заборону на тілесні покарання вдома за умови, якщо на тілі дитини не буде свідчень фізичного впливу батьків - синців, порізів тощо.

Кореспондент