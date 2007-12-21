У Ющенка крізь пальці дивитимуться на Сєвєродонецьк-2

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не перешкоджатиме проведенню ІІ з’їзду депутатів місцевих рад у Сєвєродонецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головної служби регіональної політики Секретаріату Президента Олександр СТАРУХ.

За його словами, у Секретаріаті знають про ініціативу проведення такого з’їзду, але переконані, що всі депутати мають право на зібрання і висловлення своєї точки зору.

«Ми не поділяємо їхні погляди, але не перешкоджатимемо їм», - сказав О.СТАРУХ, зазначивши, що Секретаріат Президента, у свою чергу, планує підготувати матеріали, які дозволять громадськості мати неоднобічну інформацію з питань, що порушуватиметься на з’їзді у Сєвєродонецьку.

Водночас О.СТАРУХ відмовився говорити щодо перспективи проведення дострокових виборів на місцевому рівні. «Президент таких рішень не приймає. Це питання до Грушевського (по цій вулиці розташована будівля Верховної Ради – УНІАН)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада ц.р. голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО повідомив про ініціативу провести у Сєвєродонецьку другий з’їзд депутатів усіх рівнів. За його словами, на з’їзд запропоновано винести гуманітарні та мовні питання, орієнтовно він відбудеться у січні-лютому наступного року.

Звернення ініціативної групи з проведення з’їзду підписали голови Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської облрад В.ГОЛЕНКО, Василь САЛИГІН, Володимир ДЕМЬОХІН, Юрій ВІЛКУЛ та Олександр УДОВИЧЕНКО; перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ, мери Сімферополя та Миколаєва Геннадій БАБЕНКО і Володимир ЧАЙКА, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО, а також народний депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів та державних службовців різних рівнів східних, південних та деяких інших областей України. На цьому зібранні у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.