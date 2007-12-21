Двоє французьких журналістів арештовано в Нігерії
15:10, 21 грудня 2007Права людини
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Причини встановлюються
Два французьких журналісти були в понеділок затримані в столиці Нігерії, Ньямей.
Як повідомляє AP, журналіст Тома Дандуа та оператор П‘єр Крейсон знімали репортаж для франко-німецького каналу ARTE. Про причину арешту нічого не відомо, разом з ними арештували і водія, місцевого громадянина.
Зв‘язок з агентством «Camicas Productions», з якими вони мають контракт, встановити не було можливості.
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