Двоє французьких журналістів арештовано в Нігерії

Два французьких журналісти були в понеділок затримані в столиці Нігерії, Ньямей.

Як повідомляє AP, журналіст Тома Дандуа та оператор П‘єр Крейсон знімали репортаж для франко-німецького каналу ARTE. Про причину арешту нічого не відомо, разом з ними арештували і водія, місцевого громадянина.

Зв‘язок з агентством «Camicas Productions», з якими вони мають контракт, встановити не було можливості.

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