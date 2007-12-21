Громадські діячі за спрощення візового режиму між Україною та ЄС

Громадські діячі та лідери громадських організацій України закликають Верховну Раду України якнайшвидше ратифікувати угоду про спрощення оформлення віз між Україною та Європейським Союзом.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Євген БИСТРИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що у зверненні представники громадськості закликають уряд України та держав країн-членів ЄС докласти максимум зусиль по імплементації нової візової угоди та забезпечити подальшу візову лібералізацію для всіх громадян України.

Є.БИСТРИЦЬКИЙ наголосив, що одним з перших кроків у цьому напрямку має стати внесення доповнень до угоди, які б забезпечили спрощення оформлення віз для представників організацій громадянського суспільства, як це передбачено подібними угодами між ЄС і Молдовою та країнами Західних Балкан. Він підкреслив, що на сьогодні “рівень двосторонніх контактів громадських організацій України та країн ЄС став настільки високим, що, принаймні, дорівнює бізнесовим контактам і перевищує контакти науковців”.

У свою чергу, присутня на прес-конференції директор фонду Open Ukraine Орися ЛУЦЕВИЧ зазначила, що на сьогодні звернення підписали понад 1000 громадських діячів та лідерів громадських організацій України. Цей документ вже передано до всіх інституцій української влади.

Разом з тим, заступник директора Центру Миру, конверсії та зовнішньої політики України Олександр СУШКО зазначив, що на рівні ЄС закінчені всі ратифікаційні процедури, які стосуються цієї угоди, водночас Верховна Рада України досі не ратифікувала цей документ.

За його словами, після ратифікації угоди українським парламентом, ЄС і наша держава обміняються документами. Таким чином, якщо впродовж місяця народні депутати ратифікують угоду, то вона може набути чинності у березні-квітні.

Говорячи про невнесення в угоду громадських організацій як суб’єктів, для яких передбачено спрощене оформлення шенгенських віз, О.СУШКО зазначив, що так сталося не через позицію Євросоюзу, а “це недолік української переговорної сторони”. За його словами, угода готувалася “по слідах російських переговорів”. Він зазначив, що російській стороні при підготовці аналогічної угоди “було байдуже, як їх громадські організації, які вони сприймають як п’яту колону, вирішуватимуть це питання”. “А українська сторона, взявши за шаблон російську угоду, також не звернула на це увагу, а громадські організації не пролобіювали свої інтереси”, - додав О.СУШКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Рада міністрів з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики ЄС офіційно ратифікувала угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Україною. Цим було завершено процедуру ратифікації документів з боку Євросоюзу.

Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня цього року.

Український парламент поки не ратифікував ці угоди. Незважаючи на це, за домовленістю сторін, угода про спрощення процедури оформлення віз між Україною і ЄС набуде чинності з 1 січня 2008 року.

Згідно з документом, 12 категорій українських громадян зможуть отримувати безкоштовні візи. Для решти громадян України, зокрема бізнесменів, візи коштуватимуть 35 євро.

Дія угоди не розповсюджуватиметься на Данію, Ірландію, Ісландію, Норвегію та Велику Британію.