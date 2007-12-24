”MIGnews” розпалює міжнаціональну ворожнечу?

Прокуратура Запорізької області доручила Управлінню СБУ в Запорізькій області встановити осіб, які подали на сайт "MIGnews" недостовірну інформацію про протизаконні дії Василя ТИМЧИНИ – голови Конгресу українських націоналістів у Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облпрокуратури, "29 листопада 2007 р. на інтернет-сайті "MIGnews com" була розміщена інформація про те, що під час відкриття в Запоріжжі пам`ятника жертвам Голодомору 1932-1933 рр. Голова Конгресу українських націоналістів у Запорізькій області В.ТИМЧИНА начебто заявив: "Прийшов наш час, і Дніпро стане червоним від крові жидів і москалів" - тобто закликав до фізичного усунення громадян єврейської і російської національностей. Також він начебто вимагав викорчувати перед пам`ятником жертвам Голодомору всі берези і ялинки, оскільки це - "москальські дерева", - повідомили в прокуратурі, зазначивши, що оприлюднення подібних висловів стало причиною проведення прокуратурою і СБУ перевірки на предмет порушення стосовно В.ТИМЧИНИ кримінальних справ за ст.161 і ст. 294, відповідно. ("Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або відношення до релігії" і "Масові безлади" - УНІАН).

За даними прес-служби, в результаті даної перевірки було встановлено, що Василь ТИМЧИНА на мітингу з приводу відкриття пам`ятника не тільки не виголошував даних закликів, але й не міг їх виголошувати, оскільки був хворий, і на мітингу взагалі не присутній, що підтверджено як опитуванням учасників заходу, так і відео- і аудіозаписами, зробленими на мітингу.

"Таким чином, у ході перевірки факти, викладені на інтернет-сайті "MIGnews com", а також у газетних виданнях України про публічні заклики В.ТИМЧИНИ до розпалювання національної ворожнечі, що начебто мали місце, не знайшли свого підтвердження", - повідомили в прес-службі.

У зв`язку з цим і прокуратурою і УСБУ в Запорізькій області було винесено рішення про відмову у порушенні стосовно В.ТИМЧИНИ кримінальних справ у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Також, повідомили в прес-службі, "прокуратурою Запорізької області дано доручення співробітникам УСБУ в Запорізькій області встановити осіб, які надали неправдиву інформацію на інтернет-сайт "MIGnews com".