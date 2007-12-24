Кращим журналістським розслідуванням став матеріал про «тендерну мафію»
Результати конкурсу
Визначено переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ. Конкурс було проведено в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС).
За словами організаторів, усього на конкурс було надіслано близько п’ятисот робіт.
Щоправда вони висловили здивування тим, що жоден з загальнонаціональних телеканалів не побажав взяти в ньому участь.
Головний приз конкурсу отримав Андрій Марусов за статтю, присвячену нюансам процедури проведення тендерів.
Переможцями в номінаціях стали:
«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в регіональних друкованих ЗМІ»
1 місце - Вікторія Доскач, газета «Погляд» (м. Чернівці).
2 місце - Дмитро Шилін, «Индустриальное Запорожье» (м. Запоріжжя)
3 місце - Тетяна Фабринова, «Миколаївський бізнес» (м. Миколаїв)
«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в загальнонаціональних ЗМІ»
1 місце - Володимир Пісковий «Дзеркало тижня» (м. Запоріжжя)
2 місце - Сергій Гармаш «Остров» (м. Донецьк)
3 місце - Ольга Скрипник «Дзеркало тижня» (Київ)
«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в регіональному телерадіоефірі України»
1 місце - Тетяна Шорник, ТРК «Скіфія» (м. Херсон)
2 місце - Сергій Єфімов, ТРК «Скіфія» (м. Херсон)
3 місце - Денис Киркач, ТРК «ІРТА» (м. Луганськ)
Як пообіцяли організатори, аналогічний конкурс відбудеться й на наступний рік.