Кращим журналістським розслідуванням став матеріал про «тендерну мафію»

Визначено переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ. Конкурс було проведено в рамках проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Системс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС).

За словами організаторів, усього на конкурс було надіслано близько п’ятисот робіт.

Щоправда вони висловили здивування тим, що жоден з загальнонаціональних телеканалів не побажав взяти в ньому участь.

Головний приз конкурсу отримав Андрій Марусов за статтю, присвячену нюансам процедури проведення тендерів.

Переможцями в номінаціях стали:

«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в регіональних друкованих ЗМІ»

1 місце - Вікторія Доскач, газета «Погляд» (м. Чернівці).

2 місце - Дмитро Шилін, «Индустриальное Запорожье» (м. Запоріжжя)

3 місце - Тетяна Фабринова, «Миколаївський бізнес» (м. Миколаїв)

«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в загальнонаціональних ЗМІ»

1 місце - Володимир Пісковий «Дзеркало тижня» (м. Запоріжжя)

2 місце - Сергій Гармаш «Остров» (м. Донецьк)

3 місце - Ольга Скрипник «Дзеркало тижня» (Київ)

«Краще журналістське розслідування чи авторська програма з протидії корупції в регіональному телерадіоефірі України»

1 місце - Тетяна Шорник, ТРК «Скіфія» (м. Херсон)

2 місце - Сергій Єфімов, ТРК «Скіфія» (м. Херсон)

3 місце - Денис Киркач, ТРК «ІРТА» (м. Луганськ)

Як пообіцяли організатори, аналогічний конкурс відбудеться й на наступний рік.

Телекритика