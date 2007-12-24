24 грудня - 13-00 - У Києві, у сквері ім..В.Чорновола (вул.. Л.Первомайського) біля хреста, на місці якого буде споруджено каплицю вознесіння Господнього, буде проведено пам’ятний молебень з нагоди 70-ї річниці від дня народження Героя України В.Чорновола та покладання квітів до меморіальної дошки на будинку по вул..П.Мирного, 27, в якому він жив. Організатор – Українське православне братство святого апостола Андрія Превозваного.