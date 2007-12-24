25 грудня о 12-30 В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція на тему: ”Васильківська територіальна громада вимагає антикорупційний аудит місцевої влади”. Учасники: екс-депутат Васильківської міської ради п’ятого скликання Сергій Бірюков; депутати Васильківської міської ради Олександр Бабарик, Юрій Крахмальніков голова Васильківської міської організації захисту прав споживачів Віктор Панджакідзе Буде оприлюднено факти зловживань місцевої влади, висвітлено діяльність громадського руху жителів Василькова проти корупції у органах місцевого самоврядування. Підсумком прес-конференції стане звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України та голови ВРУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Контактна особа – Богдан Корчинський. Телефон: 8-067-503-45-53. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.