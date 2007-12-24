26 грудня о 14-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Результати другого року втілення програмного компоненту із залучення чоловіків до збереження здоров’я в рамках Програми допомоги Україні ФН ООН“, присвячена висвітленню ситуації щодо залучення чоловіків до партнерства з жінками у сфері захисту прав жінок, в т.ч. репродуктивних, боротьби з гендерною нерівністю, охорони здоров’я, в т.ч. статевого та репродуктивного та спільного планування сім’ї. Учасники: заст.директора Фонду Народонаселення ООН по Україні Борис Ворник; заст..директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова; директор Департаменту сім’ї та гендерної політики Міністерства сім`ї, молоді та спорту України Раїса Сем енець (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 5360824, ukr@unfpa.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.