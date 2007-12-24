34 тисячі українців хочуть легалізуватися в Італії

12:13, 24 грудня 2007
Права людини
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Всього на Апеннінському півострові 195 тисяч українців

Міністерство внутрішніх справ Італії за підсумками прийому заяв щодо легалізації трудових мігрантів – вихідців із-поза меж Євросоюзу повідомило, що запити з проханням про законне працевлаштування надіслали 34 тисячі громадян України, які надають послуги домашньої роботи і догляду за хворими.

Урядова постанова про це, що називається «Декрето флуссі», створює можливість легалізувати трудові відносини і перебування в Італії.

Цього року уряд надав квоту на несезонні допоміжні праці в 170 тисяч іноземних робітників, із них понад 110 тисяч – для працівників-іноземців, країни яких не підписали з Римом двосторонніх угод про міграцію, Україна в тому числі. Із тієї кількості 65 тисяч відведено для домашніх працівників.

На Апеннінському півострові офіційно мешкає майже 4 мільйони іммігрантів. За даними благодійної організації «Карітас», українців нараховується 195 тисяч.

За неофіційними даними, на заробітках за кордоном наразі перебувають кілька мільйонів українців.

Радіо Свобода

 

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