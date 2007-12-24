У Донецьку чорнобильці-інваліди заблокували кабінет чиновника

Сьогодні вранці близько 50 інвалідів - учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – зайшли в кабінет начальника Головного облуправління Пенсійного фонду України Георгія ЯКИМЕНКА і заблокували приміщення.

Чорнобильці не виходять з кабінету, чекаючи прибуття Г.ЯКИМЕНКА, який виїхав на засідання за участю голови облдержадміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА.

Як повідомив глава ініціативної групи протестуючих Микола ГОНЧАРОВ, своїми діями чорнобильці вимагають відкликати касаційні скарги, які районні та міські управління Пенсійного фонду подають на рішення судів про перерахунок раніше призначених пенсій по інвалідності учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

”Позитивних судових рішень щодо перерахунку пенсій дуже багато, більше ста, але вони припинені. Сьогодні ми прийшли до керівництва Пенсійного фонду, щоб вони тим, у кого за рішенням судів припинені, почали виплачувати пенсію”, - сказав М.ГОНЧАРОВ. При цьому він попередив, що якщо вимоги чорнобильців ігноруватимуться, ”ми щось почнемо робити”.

”До нас приєднаються не тільки 26 чоловік, які голодували в березні і травні. Сюди приїде вся Україна”, - підкреслив М.ГОНЧАРОВ.

Він пояснив, що після голодовки донецьких інвалідів-чорнобильців навесні 2007 року, суди почали приймати позитивні рішення щодо перерахунку пенсій.

”Три місяці виплачували, а потім прийшов лист, що відкрите провадження у Вищому адміністративному суді України, і рішення суду припинили. А коли буде розглянуте – в 2008, 2009, 2010 році – невідомо. А їсти хочеться зараз, - зазначив М.ГОНЧАРОВ.

Він також уточнив, що зараз переговори з протестуючими проводить заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області Тетяна БАРАНОВА.

Вона заявила, що ”жодне питання, яке вони озвучили, Пенсійний фонд самостійно вирішити не може”.

Станом на 12.00 чорнобильці продовжували блокувати кабінет начальника облуправління Пенсійного фонду.