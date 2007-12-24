У Литві заборонили «Голос Росії»

Комісія із радіо та телебачення Литви не дозволила радіостанції «Балтійські хвилі» ретранслювати програми радіо «Голос Росії», повідомляє агенція "Росбалт".

За це рішення проголосували 11 з 12 членів комісії. Свою позицію вони пояснили бажанням «захистити жителів від впливу російської пропаганди», пише Lenta.ru.

Комісією не були взяті до уваги заперечення з боку радіостанції «Балтійські хвилі», про те, що за відсутності критеріїв, які визначають, що таке пропаганда, можна будь-яку програму розцінювати як пропагандистську.

Представник «Балтійських хвиль» Рімантас Плейкіс оцінив те, що відбулося «актом політичної цензури ефіру». Він відзначив, що «свобода слова має бути однаковою щодо розповсюдження інформації як із Заходу на Схід, так і зі Сходу на Захід. Інтелегентна людина повинна мати можливість за ранковою кавою слухати як Вашингтон, так і Москву».

Вільнюське радіо «Балтійські хвилі» є приватною радіостанцією, яка транслює в Литві програми зарубіжного мовлення російською, англійською, польською, білоруською, чеською та китайською мовами.

«Телекритика»