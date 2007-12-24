Прес-конференція на тему: “Свобода віросповідання в Україні: проблеми, загрози”

26 грудня - 12-00 - Прес-конференція на тему: “Свобода віросповідань в Україні: проблеми, загрози". Учасники: президент Української Асоціації Релігійної Свободи Віктор Єленський; заст.директора, керівник відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ України Анатолій Колодний; віце-президент Української Асоціації релігієзнавців Людмила Пилипович; пастор, генеральний секретар УАРС Петро Гануліч; директор Інституту релігійної свободи Олександр Заєць (“Укрінформ”, вул.Б. Хмельницького, 8/16). Телефони: 244-90-47, 279-22-42.

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