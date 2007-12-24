У Сумах відкрили меморіальну дошку на честь В`ячеслава Чорновола

У Сумах урочисто відкрили меморіальну дошку на честь Героя України В’ячеслава Чорновола, 70-річчя від дня народження якого відзначає вся Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, меморіальну дошку було встановлено на будівлі, де знаходиться в Сумах крайовий осередок НРУ – на вулиці Горького, 2.

Вшанувати пам`ять В.Чорновола прийшли представники політичних партій, органів влади, громадськості.

Однодумці згадували про героїчні вчинки В.Чорновола, ділилися спогадами про його перебування на Сумщині.

"Я особисто знав В’ячеслава Максимовича. Це людина, яку ми дуже шанували і якої нам зараз так не вистачає", - сказав під час заходу заступник голови Сумської облдержадміністрації Зіновій ГУЗАР.

Він побажав продовжувачам великої справи В.Чорновола «бути гідними його слави» і пообіцяв, що у Сумах обов’язково з`явиться вулиця, названа на його честь.

Продовжилися урочистості в обласній наукової бібліотеці. Тут відбулося нагородження переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчих робіт "Життя та діяльність Героя України В’ячеслава Чорновола і його роль у державотворчих процесах".

Почесний голова обласного осередку НРУ, голова конкурсної комісії Катерина БІЛОЛЮБСЬКА повідомила, що на конкурс з усієї області надійшло 77 робіт. І хоча пропонували писати невеличкі твори, діти настільки перейнялися темою, що деякі з них наблизились до рівня наукових рефератів.

Голова крайової організації НРУ Сергій БУТЕНКО разом з К.БІЛОЛЮБСЬКОЮ вручили дев`ятьом переможцям та володарю гран-прі грамоти і книгу В.Чорновола "Пульс української незалежності" та грошові премії. А на зимові канікули організатори конкурсу пообіцяли, що повезуть переможців до Києва. Діти побачать місця, пов’язані з життям і діяльністю В.Чорновола.