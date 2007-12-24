Про Голодомор не знають лише 4% українців
17:21, 24 грудня 2007Права людини
0 0
Дані опитування
Із проблемою Голодомору в Україні 1932-1933 років не обізнані лише 4% українців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального опитування населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”.
60% опитаних впевнені, що в той час цілеспрямовано знищувалася українська нація, 25% вважають, що розповіді про це вельми перебільшені.
Опитування проводилося 5-18 грудня цього року. Методом інтерв’ю було опитано 1 тис. 800 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter