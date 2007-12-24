На будівлю Меджлісу знову напали

Меджліс кримськотатарського народу стверджує, що четверо невідомих вчинили напад на будівлю Меджлісу в Сімферополі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, напад був вчинений у дні святкування одного з найбільших мусульманських свят - Курбан-байрам.

"Згідно із записами, зафіксованими зовнішніми камерами спостереження, встановленими на будівлі Меджлісу, відомо, що четверо невідомих підлітків, серед яких була дівчина, піднялися по стіні будівлі і здерли національний прапор кримськотатарського народу", - повідомляє прес-служба Меджлісу. Крім того, на одній зі стін будівлі цими ж особами були нанесені образливі по відношенню до кримських татар написи.

Правоохоронці, що прибули на місце події, заявили, що проведуть перевірку і встановлять осіб, причетних до правопорушення. Співробітники міліції, як повідомляє прес-служба Меджлісу, «самостійно зафарбували написи, нанесені на стіну».

«Подібного роду дії викликають обурення серед кримських татар, в першу чергу, внаслідок потурання з боку правоохоронних органів, які практично не роблять ані найменших спроб затримати злочинців і притягнути їх до відповідальності. Подібні акти вандалізму відносно будівлі Меджлісу кримськотатарського народу повторюються на рік по кілька разів, і до сьогодні жоден з випадків нападу на будівлю не розкритий правоохоронними органами», - зазначають в Меджлісі.