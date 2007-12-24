Відсьогодні всі іноземні фільми повинні дублюватися лише українською

З сьогоднішнього дня всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися лише українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав суддя-доповідач Конституційного Суду Петро СТЕЦЮК, коментуючи сьогоднішнє рішення КС.

П.СТЕЦЮК зауважив, що не знає, як цю проблему вирішить регулюючий орган в галузі кінематографії, і можливо ця норма стосуватиметься тільки фільмів, які лише отримуватимуть дозвіл на прокат в Україні.

Він підкреслив, що Державна служба кінематографії відсьогодні не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дубльований, озвучений чи субтитрований українською мовою. При чому це стосується всіх фільмокопій без винятку.

Суддя підкреслив, що ця норма не порушує прав національних меншин. За словами П.СТЕЦЮКА, КС це питання і не розглядав, оскільки суб’єкт подання просив розтлумачити лише частину ст. 14 закону про кінематографію, в якій йдеться про застосування державної мови. Депутати не просили суд розтлумачити слова «або озвучені чи субтитровані мовами національних меншин». П.СТЕЦЮК висловив думку, що потреби національних меншин можна було б задовольнити шляхом субтитрування декількох копій фільму при збереженні мови національної меншини в самому фільмі.

П.СТЕЦЮК зауважив, що на сьогодні у галузі кінематографії є багато невирішених питань, зокрема, чи є рівноправними поняття дублювання, озвучення і субтитрування, тому він направив на ім’я голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА листа, в якому виклав своє бачення необхідності внесення змін до закону про кінематографію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оприлюднене рішення КС від 20 грудня щодо обов’язковості дублювання та озвучення іноземних фільмів українською мовою

Згідно з рішенням Конституційного Суду, усі копії іноземних фільмів мають перекладатися українською мовою.

Рішення було ухвалене на підставі конституційного подання 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч.2 ст.14 Закону України «Про кінематографію».

Конституційний Суд, розглянувши цю справу, прийняв рішення, що усі іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов’язковому порядку повинні бути дубльовані або озвучені чи субтитровані державною мовою. Тобто іноземні фільми не підлягають розповсюдженню та демонструванню в Україні, якщо вони не дубльовані або не озвучені чи не субтитровані державною мовою.

При цьому центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії не має права надавати ні юридичним, ні фізичним особам – суб’єктам кінематографії право на розповсюдження і демонстрування таких фільмів та видавати відповідне державне посвідчення.