Українці найбільше не довіряють міліції, судам і прокуратурі

У грудні громадяни України переважно не довіряли органам державної влади та державним інституціям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального опитування населення України, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, які були представлені сьогодні на прес-конференції у Києві.

За даними опитування, найбільше громадяни не довіряють правоохоронним органам: міліції (баланс довіри-недовіри становить -38%), судам (-37%) та прокуратурі (-30%).

Конституційному Суду теж переважно не довіряють (-22%).

Дещо нижчі показники недовіри до Верховної Ради (-19%), Президента (-17%), місцевої влади (-15%) та уряду Віктора ЯНУКОВИЧА (-14%).

Водночас в основному українці довіряють неполітичним інституціям: церкві (баланс довіри-недовіри +59%), Збройним Силам України (+38%) та українським ЗМІ (+23%). Дещо переважає зараз і довіра до СБУ (+3%).

Опитування проводилося 5-18 грудня цього року. Методом інтерв’ю було опитано 1 тис. 800 респондентів, статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.