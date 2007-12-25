Міністерство освіти запровадило обмеження для абітурієнтів

У зв’язку з тим, що з наступного року вступ у вищі навчальні заклади відбуватиметься шляхом незалежного зовнішнього тестування, міністерство освіти запровадило обмеження: випускник школи зможе одночасно подати свої документи лише на дев’ять факультетів - максимально по три в один навчальний заклад, передає Німецька хвиля.

Були випадки, коли абітурієнт одночасно подавав документи на дванадцять факультетів одного вузу, каже директор Львівського регіонального центру оцінювання освіти Лариса Середяк, і це викликало технічні труднощі. Середяк також повідомила, що з 60 тисяч потенційних вступників Львівської, Волинської та Рівненської областей на зовнішнє тестування поки що зареєструвалася лише третина. Таку низьку активність випускників можна пояснити двома причинами, каже Середяк. Більшість вищих навчальних закладів досі не вивісили списки необхідних предметів для вступу. Окрім цього, на Львівщині гостра проблема з паспортними бланками, зауважує директор центру, і випускники не можуть отримати паспорт, який потрібен на реєстрацію. Під час самого тестування, яке відбуватиметься у квітні-травні, діти з вадами зору можуть розраховувати на певні пільги, повідомила Середяк. Вони отримають більше часу на відповіді. На скільки більше, ще не визначено. А нагляд за тестовими зошитами здійснюватиме державна служба охорони.