У Полтаві ветерани пікетують облраду

У Полтаві ветерани пікетують сесію обласної ради, вимагаючи виплати одноразової грошової допомоги, що передбачено Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 ветеранів тримають в руках плакати з вимогою виплатити грошову допомогу.

«Річ у тому, що законом передбачено до 5 травня виплатити одноразову допомогу учасникам бойових дій у розмірі п`яти мінімальних пенсій за віком, інвалідам першої групи - 10, другої групи – 8, третьої групи - 7 мінімальних пенсій. Цього не зроблено. У законі сказано, що фінансування на виплату має надійти з державного і місцевих бюджетів», - заявив голова Полтавського обласного комітету «Правозахист» Олексій ГАВРИКОВ.