Україна слідкуватиме за ситуацією на кордоні із країнами Шенгену

Україна проводитиме моніторинг ситуації на кордоні з країнами Європейського Союзу, що вступили до Шенгенської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у вівторок заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він повідомив, що МЗС України ініціювало проведення зустрічей з сусідніми країнами ЄС, які увійшли до Шенгенської угоди щодо усунення недоліків з перетином кордону.

Він зазначив, що такі зустрічі мають відбутися за участю представників МЗС, співробітників прикордонних і митних служб, а також представників місцевих органів влади.

«Ми маємо вжити заходів для того, щоб не було цих заторів, щоб запобігти бідканням наших громадян, які з тих чи інших причин не можуть своєчасно перетнути кордон», - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що зустріч з представниками Польщі планується провести у січні.

За його словами, те, що зараз відбувається на кордоні України з країнами, які увійшли до Шенгенської зони, має як об’єктивні причини, так і «людський фактор»..

Зокрема, він відзначив, що в період різдвяних свят зростає активність на кордоні. Він також повідомив, що МЗС України попросило Словаччину і Польщу збільшити кількість автотранспорту, який перетинає кордон цих країн. Він запевнив, що Україні пішли назустріч.

Крім того, консули України в цих країнах виїжджають на кордон і намагаються на місці вирішувати питання