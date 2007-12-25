Не знаєш фламандської - не купиш земельки

Фламандська комуна Бельгії Завентем, відома тим, що на її території розташований національний аеропорт, заборонила продаж землі особам, що не говорять фламандською, або не вивчають фламандську в акредитованих освітніх установах.

Як повідомляє сьогодні французька “Le Monde”, відповідне рішення було ухвалено ще 18 грудня.

“Мова є інструментом інтеграції для осіб, які хочуть проживати у Фландрії”, - цитує видання заступника мера з питань благоустрою Еріка Ван РОМПОЯ.

Видання також зазначає, що один з депутатів франкофонів, обраний до регіонального парламенту Фландрії, подав скаргу на рішення комуни Завентем, однак скарга була відхилена керівником провінції Брабант фламандський.

Газета також зазначає, що це – лише останній випадок в історії сутичок між франкофонами та фламандцями Бельгії. Останнім часом фламандські муніципалітети, близькі до переважно франкомовного Брюсселю, заборонили використання французької в публічних місцях та на ринках. Фламандський регіон також оголосив про намір змусити всіх, хто просить про соціальне житло, розмовляти фламандською.

Як повідомляв УНІАН, різні підходи представників Фландрії та франкомовної Валлонії до майбутнього Бельгії спричинили до того, що протягом майже півроку після парламентських виборів, в Бельгії не було сформовано уряду. 23 грудня в Бельгії було створено тимчасовий уряд перехідного періоду на чолі з чинним нині прем’єр-міністром Гі ВЕРХОФСТАДТОМ, який діятиме до 23 березня, після чого прем’єрські повноваження мають перейти до Іва ЛЕТЕРМА, який під час переговорів про створення коаліції в парламенті Бельгії не зміг досягти компромісу між фламандськими та валлонськими партіями.