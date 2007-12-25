Мін`юст ініціюватиме реформування системи судоустрою в Україні

Міністерство юстиції разом із Секретаріатом Президента та Національною комісією зі зміцнення демократії та верховенства права ініціюватимуть низку законодавчих змін щодо організації системи судоустрою в Україні.

Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні у ході робочої наради із керівниками підрозділів Мін‘юсту та начальниками територіальних органів юстиції, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

За словами міністра, реформування судоустрою матиме дві важливі складові.

Зокрема, планується змінити засади доступу до суддівської професії та створити реальні конкурсні умови для призначення на посаду судді.

Міністр юстиції висловив переконання, що уряд має взяти під контроль систему підготовки суддів в Україні, а також призначення суддів на адміністративні посади. Він підкреслив, що такі засади організації судочинства повністю відповідають європейській практиці.

У цьому контексті планується також поставити питання про підпорядкування Державної судової адміністрації Міністерству юстиції України.

Другою складовою реформування вітчизняного судоустрою, на думку М.ОНІЩУКА, мають стати зміни в системі відповідальності суддів, зокрема за винесення завідомо неправомірних рішень. Зокрема, планується запровадження посад дисциплінарних інспекторів, завдяки чому мають бути відокремлені функції звинувачення від функції прийняття рішення щодо відповідальності судді.

М.ОНІЩУК наголосив, що роль Міністерства юстиції у розробці відповідних законодавчих актів буде провідною.

У цьому ж контексті міністр юстиції повідомив, що на сьогодні вже готовий проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій», який передбачає зміни кваліфікаційних вимог до членів Вищої ради юстиції (незалежного органу, відповідального за формування суддівського корпусу, а також за прийняття рішень стосовно дисциплінарної відповідальності суддів). За словами М.ОНІЩУКА, загалом йдеться про деполітизацію та підвищення ефективності роботи цього органу. Зокрема, пропонується заборонити народним депутатам України бути членами Вищої ради юстиції, підняти віковий ценз для членів Ради до 40 років, а також скоротити термін перебування на посаді члена ВРЮ до 3 років.