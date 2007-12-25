Перевізники Рівненщини проведуть акцію протесту

27 грудня в Рівному громадська організація „Спілка водіїв”, Рівненська професійна спілка таксистів України та перевізники Рівненщини проведуть попереджувальну акцію протесту проти антиконституційних чиновницьких дій.

Таке рішення було прийняте сьогодні, 25 грудня, на загальних зборах перевізників Рівненської області у зв’язку тим, що Головавтотрансінспекція та ДАІ розпочали процедуру заборони перевезень пасажирів переобладнаними автобусами. Відповідні звернення перевізники Рівненщини направили до Президента, Прем’єр-міністра, Міністерства внутрішніх справ, Мінтрансзв’язку та Генеральної прокуратури України.

Вимогами перевізників будуть такі:

1. Скасувати спільний наказ МВС та Міністерства транспорту та зв`язку України № 450/167 „Про Основні вимоги щодо забезпечення безпеки перевезень при здійсненні нерегулярних пасажирських перевезень та порядок узгодження їх виконання”.

2. Виключити пункт 32 із постанови Кабінету Міністрів України № 1184 „Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”.

3. Розробити загальнодержавну програму розвитку і вдосконалення автомобільного транспорту, в якій визначити класи автобусів і строки їх використання для перевезення пасажирів, залучивши до цього процесу представників громадських організацій та професійних спілок.

4. Оголосити конкурс на регулярні перевезення пасажирів на маршруті „Рівне-Київ”.

Цим заходом розпочнеться всеукраїнська акція громадської непокори перевізників проти свавілля і бездіяльності відповідальних урядовців в ситуації, яка склалася на сьогодні в сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Акція протесту відбудеться 27 грудня о 13:00 год. в місті Рівному на майдані Незалежності.