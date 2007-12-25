Акція „Російські свята з присмаком репресій” під стінами посольства РФ в Україні

26 грудня о 13.30 українські громадські активісти, учасники ініціативи Солідарність, Союзу Гетьманців-державників проведуть під стінами посольства Російської Федерації (Повітрофлотський проспект, 27) акцію „Російські свята з присмаком репресій". Учасники встановлять новорічну ялинку, однак замість іграшок і новорічних прикрас її декорують листівками з фото репресованих в Росії і інформаційними матеріалами. Верхівку ялинки прикрашатиме портрет чільного Президента РФ.

Учасники також приготують новорічний подарунок російській владі з закликом поділитися ним з репресованими. Українські активісти переконані: новорічні свята – це не лише привід для веселощів, а й привід для російської влади і громадськості замислитись: що на них чекає наступного року, якщо вже сьогодні політичні репресії і переслідування – головні подарунки для російських громадян.

Довідка:

За останні два тижні в Росії відбулася низка політичних репресій:

- Олег Козловський, лідер молодіжного руху „Оборона", маючи ранг офіцера запасу, був затриманий і незаконно призваний до армії як рядовий. Зараз його утримують у військовій частині в Разянській обл.

- Затримання російських активістів під час акції проти призиву Олега Козловського. Один із затриманих був побитий співробітниками міліції.

- Арешти свідків під час судового засідання щодо акцій (в тому числі доньки публіциста Віктора Шендеровича). Через кілька днів на них чекає суд, і їм загрожує 15 діб арешту.

- Висилка з країни опозиційної журналістки Наталії Морар (громадянка Молдови).

- Нез`ясована загибель активіста руху Другая Россія Юрія Червочкіна (до того над ним було встановлено зовнішнє спостереження УБОП).

Контакти організаторів акції:

Віталій: 8063 700 22 66

Павло: 8066 758 32 75