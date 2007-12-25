У Чернігові пройшла школа з прав людини для білоруських активістів

21-23 грудня в Чернігові проходила школа «Проведення громадських кампаній та захист прав людини», участь в якій прийняли більше 20 білоруських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Чернігівському громадському комітеті захисту прав людини.

Серед тем, які розглядалися в рамках школи: ситуація з демократією та правами людини в Україні та Білорусі, стратегія та види діяльності неурядових організацій по просуванню громадських інтересів, міжнародні механізми захисту прав людини, дотримання права на мирні зібрання тощо.

У якості викладачів школи виступили Володимир ВАЙСМАН – експерт Міжнародної Гельсінської федерації з прав людини, Володимир ЧЕМЕРИС – директор Інституту «Республіка», Володимир ЯВОРСЬКИЙ – виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, Катерина ТАРАСОВА – голова Судової Асоціації України «Фундація сприяння правосуддю».

Як повідомляють організатори, цей захід є наступним етапом у трирічному спільному проекті Чернігівського громадського комітету захисту прав людини та Білоруського Гельсінського Комітету за підтримки Європейської Комісії, який передбачає сприяння розвитку громадянського суспільства в Республіці Білорусь та розвиток співробітництва третього сектору цієї країни з колегами з України.