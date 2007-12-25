Благодійна акція “Українська книга – в місця позбавлення волі”

Завершиться акредитація на благодійну акцію “Українська книга – в місця позбавлення волі”, яка відбудеться у Київському слідчому ізоляторі . Організатори: Спілка письменників України, журнал ВР “Віче”, Українська християнська місія “Духовна опіка”. У рамках акції депутат Київради Ольга Богомолець дасть благодійний концерт Акція відбудеться 29 грудня о 16-00 Телефон: 8(050) 98-474-86 (необхідно вказати паспортні дані та перелік професійної техніки для отримання перепустки).

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