Україна направить спостерігачів у Грузію

Сьогодні у Тбілісі у рамках робочого візиту Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із представниками провідних опозиційних політичних сил Грузії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО поцікавився внутрішньополітичною ситуацією у країні. Зокрема, йшлося про проведення виборів президента Грузії 5 січня 2008 року. В.ЮЩЕНКО наголосив, що «Україна зацікавлена у стабільному та динамічному розвитку Грузії».

Він зазначив, що Україна вітає рішення про проведення дострокових президентських виборів, а також готова сприяти їх вільному і демократичному проведенню. Зокрема, за словами Президента, Україна направить своїх спостерігачів у рамках місії ОБСЄ від Верховної Ради і Центральної виборчої комісії, а також групу спостерігачів від державних та громадських структур.

Президент України висловив сподівання, що всі учасники виборчої кампанії поважатимуть результати вільного волевиявлення грузинського народу. Він також висловив упевненість, що партнерство двох країн буде і в подальшому поглиблюватися і наповнюватися конкретним змістом, незалежно від результатів виборів.