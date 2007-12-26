Хакери знищили сайт інформагентства Caucasus Times

Невідомі зловмисники зламали і знищили сайт інформаційного агентства Caucasus Times, матеріали якого були присвячені порушенню прав людини на Північному Кавказі.

Про це повідомляє Харківська правозахисна група із посиланням на портал “Права людини в Росії”.

Як повідомили редакції агентства Caucasus Times в провайдерській компанії FORPSI.COM, яка обслуговує сайт, веб-ресурс було зламано 22 грудня близько 22:00 по празькому часу. Невідомі стерли інформацію за всі п`ять років, які існує сайт.

За словами головного редактора Caucasus Times Іслама ТЕКУШЕВА, незадовго до цього інтернет-виданням цікавилися співробітники УБОП на Північному Кавказі.

Як повідомив І. ТЕКУШЕВ, після публікації результатів передвиборного опитування, а також статті про порушення прав людини в період виборів на власкора видання в Дагестані чинився тиск, зокрема, чотири представники управління по боротьбі з екстремізмом приходили додому до його батьків, щоб супроводжувати журналіста особисто на зустріч з відділом МВС Дагестану.

Інформаційне агентство Caucasus Times, головний офіс якого розташовується в Празі (Чехія), існує з 2002 року і висвітлює події в Чечні, Інгушетії, Дагестані, Кабардино-Балкарії, Карачаєво-Черкесії, Адигеї, Північній Осетії, в Краснодарському і Ставропольському краях.

Як повідомляють правозахисники, це далеко не перший випадок перешкоджання роботі видань, які висвітлюють події на Північному Кавказі.

5 грудня, на другий день після мітингу в Назрані (Інгушетія), була жорстоко побита журналістка тижневика "Аргументи і факти" Світлана ІЗОТЬЄВА.

В цей же день, через три дні після виборів в Держдуму РФ, під тиском чиновників за висловлювання про хід голосування в Чечні з офісу в приміщенні Будинку друку в Грозному була видворена редакція незалежної суспільно-політичної газети "Чеченское общество”.

1 грудня прокуратура Північної Осетії вилучила тираж газети «Осетия. Свободный взгляд». Підставою для цього послужив опублікований в газеті маніфест кандидата в депутати парламенту Північної Осетії Віссаріона АСЄЄВА, в якому нібито містилася незаконна передвиборна агітація.

В кінці листопада про своє закриття оголосив чеченський опозиційний інтернет-сайт "Інгушетія.Ru". У редакції скаржилися на сильний тиск з боку чиновників. 8 грудня видання все ж таки відновило мовлення в повному об`ємі.

21 жовтня портал найбільший російськомовний інтернет-ресурс про права і свободи людини в РФ "Права людини в Росії" піддавався масованій комп`ютерній атаці.

За останні вісім років близько 40 журналістам і правозахисникам був заборонений в`їзд до Росії.

РФ зайняла 164-е місце в рейтингу по рівню свободи ЗМІ в рейтингу Freedom House.