В Лук`янівському СІЗО сталося чергове самогубство

В ніч з понеділка, 24 грудня, на вівторок, 25 грудня, в столичному СІЗО № 13 засуджена 47-річна жінка покінчила життя самогубством, залишивши передсмертну записку.

Як повідомляють Кияни, у своїй передсмертній записці жінка виразила незгоду з рішенням суду (позбавлення волі терміном 8 років за статтею 115 Кримінального кодексу України – вбивство).

Самогубство засуджена зробила "на знак протесту проти тортур і судової несправедливості". У записці було вказано, що вона вірила в справедливість суддів і судової системи України.

Правозахисник Едуард БАГІРОВ в самогубстві засудженої не бачить прямої провини адміністрації СІЗО, оскільки жінка перебувала на спеціальному обліку як схильна до суїциду.

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