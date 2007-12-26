Не згадуй ім`я ЕДАПСу всує...

25 грудня 2007 року Деснянський районний суд міста Києва заборонив використовувати ім’я, прізвище, фото голови консультаційної ради Консорціуму «ЄДАПС» Юрія Сидоренка, а також будь-які посилання на нього в подальших випусках газети «Бизнес» та інших виданнях ЗАТ «ХК «Бліц-Інформ», повідомляє прес-служба консорціуму «ЄДАПС».

Як повідомлялося раніше, голова консультаційної ради консорціуму «ЄДАПС» Юрий Сидоренко 19 листопада 2007 року подав позов до «Бліц-Інформу» на суму 46 млн. грн., а також вже сплатив держмито у розмірі 4,6 млн. грн.

З приводу цих позовів відбулося вже декілька судових засідань. За словами прес-служби «ЄДАПСа», відповідачі на ці засідання не з’являлися. Деснянський суд призначив чергове судове засідання з розгляду позову Сидоренка на 15 січня 2008 року о 15.00.

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