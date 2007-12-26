На Шрі-Ланці заарештована знімальна група телеканалу France 24

Влада Шрі-Ланки затримала журналістів французького телеканалу France 24, які знімали відеосюжет на півдні країни, пише Lenta.ru за повідомленням AFP.

Разом з французькими журналістами поліція взяла під варту 11 місцевих жителів – тамілів. 26 грудня подальшу долю журналістів вирішить суд.

Офіційна влада поки що не уточнює, які звинувачення можуть бути висунуті щодо журналістів. Місцеві закони дозволяють заарештовувати підозрюваних на 48 годин без висунення звинувачень, однак потім влада повинна оголосити, яке правопорушення інкримінується затриманим.

За даними представників шрі-ланкійського Руху на захист вільної преси (Free Media Movement), знімальна група France 24 була заарештована у той момент, коли знімала сюжет про відвідання в’язнів-тамілів їхніми родичами. Правозахисники сподіваються, що журналісти найближчим часом будуть звільнені, та звинуватили владу в порушенні законів про свободу інформації. Керівництво France 24 поки що ніяк не прокоментувало арешт своїх співробітників.

Уряд Шрі-Ланки вже 27 років веде боротьбу з повстанською організацією «Тигри звільнення Таміл-Ілама», яка домагається незалежності тамільських регіонів країни. За цей час з обох сторін загинуло понад 70 тисяч чоловік.

«Телекритика»