Журналісти ”Імеді” звільнилися на знак протесту

Шість журналістів покинули телеканал «Імеді», заявивши, що для них неприйнятні останні дії засновника телекомпанії і кандидата в президенти Бадрі Патаркацишвілі, передає «Газета.ru».

На прес-конференції тележурналісти заявили, що вони горді, що протягом декількох років пропрацювали на телеканалі, але, «оскільки засновник каналу є головною дійовою особою останніх подій в Грузії, ми не можемо продовжувати роботу на «Імеді». Ми думаємо, що наша незалежність як журналістів може бути використана неадекватно. Саме тому ми вирішили піти з роботи».

Журналісти, що звільнилися, працювали у найбільш рейтинговому тележурналі «Дроєба» («Часи)», який веде директор суспільно-політичних програм «Імеді» Георгій Таргамадзе.

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