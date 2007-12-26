“Діти війни” отримуватимуть пенсії на рівні учасників війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на розширеному засіданні Кабінету міністрів України.

Ю.ТИМОШЕНКО пообіцяла, що її уряд виконає закон про соціальний захист дітей війни, і на ці цілі в проекті державного бюджету передбачено 3,6 млрд. грн.

Вона нагадала, що минулого року на виконання цього закону було передбачено всього 445,6 млн. грн.

«Ми будемо платити дітям війни так, як сьогодні отримують практично учасники війни», - сказала прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, Закон України „Про соціальний захист дітей війни” набув чинності з 1 січня 2006 року встановлює правовий статус дітей війни та визначає основи їх соціального захисту.

Згідно із документом, до дітей війни належать особи, які є громадянами України і яким на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) було менше 18 років.

У 2007 році “дітям війни” передбачалося підвищити пенсії на 30% мінімальної пенсії за віком.

Однак статтею 111 Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік” встановлено, що підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії, відповідно до статті 6 Закону України „Про соціальний захист дітей війни”, виплачується особам, які є інвалідами (крім тих, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у розмірі 50 відсотків від розміру надбавки, встановленої для учасників війни”, - пояснювали у Мінпраці.

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявляв, що ввести в дію в повному обсягу закон про дітей війни можливо лише впродовж трьох років, оскільки це потребує значених коштів.