З нового року ”перетрусять” половину центральних органів влади

На початку 2008 року, а саме в січні, Головне контрольно-ревізійне управління України має намір перевірити половину центральних органів влади.

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ.

За його словами, зараз уже йдуть перевірки в Міністерстві культури і туризму, НАК «Нафтогаз України», а найближчим часом ГоловКРУ приступить до перевірки Міністерства фінансів і Мінпаливенерго.

М.СИВУЛЬСЬКИЙ зазначив, що перевірки триватимуть місяць-півтора, а відомство, де існує багато структур, перевірятиметься близько місяця.

«На колегії ГоловКРУ ми затвердили новий план перевірок на 2008 рік. Ми його подамо на затвердження уряду, після чого він буде обнародуваний на нашому сайті», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на першому засіданні нового уряду прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила про необхідність проведення антикорупційного аудиту всіх напрямків діяльності попереднього уряду. За її словами, зважаючи на специфіку роботи колишньої влади, необхідно провести на рівні кожного міністерства антикорупційний аудит.