Релігійним організаціям повернуть культове майно?

У парламенті зареєстрований проект Закону “Про повернення культового майна, що є документами Національного архівного фонду”, мета якого - повернення релігійним організаціям культового майна, що належить державі, територіальним громадам та є документами Національного архівного фонду.

Як зазначається на офіційному сайті Верховної Ради, суб`єктом законодавчої ініціативи є народний депутат від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН.

Зокрема, стаття 1 законопроекту передбачає, що “культове майно, що є документами Національного архівного фонду, належить державі або територіальним громадам, може бути передано архівними установами, на балансі яких воно знаходиться, у безоплатне користування або повернуто у власність релігійних організацій безоплатно за рішеннями обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а в Республіці Крим - уряду Республіки Крим, у порядку, встановленому Законом України “Про свободу совісті та релігійні організації”.