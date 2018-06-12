Внутрішня імперія

Моніторинг правозахисників свідчить: кількість виправдувальних вироків, які виносяться українськими судами у кримінальних справах, - просто мізерна. Шансів бути виправданою у людини, яка потрапляє у “каральну машину” вітчизняного правосуддя, – приблизно піввідсотка. Проте навіть виправдання не гарантує, що людину не позбавлять найдорожчого, - права на життя.Нещодавно ЗМІ облетіла історія невинно засудженої 28-річної мешканки Макіївки Світлани Зайцевої, яка, заразившись туберкульозом у в`язниці, померла, залишивши сиротами трьох дітей. На жаль, випадки, коли людина втрачає життя у місцях позбавлення волі, не поодинокі. Німими співучасниками таких злочинів стає широке коло людей - починаючи від співробітників ІТУ і СІЗО й закінчуючи служителями Феміди.

Олега Яковенка було затримано за співучасть у крадіжці понад чотири з половиною роки тому. Червень 2003 року став початком його кінця. Тоді мало хто міг передбачити, куди приведе дорога, санкціонована суддями апеляційного суду й перетворена на довічне ув`язнення керівництвом сімферопольського СІЗО. Довічне, оскільки Олег помер – відновити його втрачене здоров`я не вдалося навіть попри надзвичайні зусилля матері, яка, не маючи юридичної освіти, виступала його захисником на судових процесах. Як виявилося, апелювати до людяності правоохоронців було марно. Благань матері про надання медичної допомоги смертельно хворому синові ніхто так і не почув.

Здоров`я Олега було змарноване після двох років перебування в нелюдських умовах слідчих ізоляторів, де його тримали в переповнених камерах, без доступу до чистого повітря й води. “Допомогли” і 70 поїздок до місця судових засідань, кожна відстанню у 80 кілометрів . Під час кожного такого етапу ув’язнений не отримував найелементарнішого - води і доступу до туалету. Результатом такого "правосуддя" і подальшого "лікування" стала катастрофічна втрата ваги, зору і слуху. У камері Олег захворів на туберкульоз і ВІЛ, у діагностуванні яких впродовж півроку під тиском керівництва ізолятора старанно відмовляли лікарі..

На початку квітня 2006 року мати Олега, втративши надію на бодай якусь реакцію з боку правоохоронних органів, звернулася до Севастопольської правозахисної групи. Однак численні запити правозахисників до керівництва ІТУ (ізолятора тимчасового утримання), в якому перебував Олег Яковенко, і до головних міліціонерів міста не дали жодного результату. Попри те, що висновки лікарів були невтішними, керівництво ІТУ... не знаходило можливості перевезти Олега Яковенка на стаціонарне лікування. "Ми відправили термінову телеграму до Генеральної прокуратури і чекали на відповідь, - говорить мати Олега Яковенка Надія Савченко. - А за кілька днів замість неї надійшла стандартна відписка: вашого листа отримали".

Єдиним, на що залишалося сподіватися, була санкція Європейського суду з прав людини. 26 квітня до Страсбурга відправили термінову скаргу, і вже через 2 дні Європейський суд рекомендував перевести Олега Яковенка на стаціонарне лікування. Але це не допомогло врятувати його: через рік по тому, 8 травня, засуджений, отримавши інвалідність першого ступеня, помер у віці 31 року. Європейський суд з прав людини після ретельного розгляду справи дійшов висновку про порушення українськими правоохоронцями Європейської конвенції з прав людини та виніс рішення щодо компенсації у розмірі 10 457 євро.

Правозахисники кажуть, що справа Олега Яковенка була знаковою для України. Європейський суд з прав людини розглянув її надзвичайно швидко – протягом 17 місяців, – тоді як розгляд інших справ потребує щонайменше 2-3 років. На думку координатора програм Севастопольської правозахисної групи Ольги Вілкової, настільки швидкий розгляд став можливим через те, що справа містить очевидні й суттєві для України проблеми: використання правоохоронцями тортур, унеможливлення доступу ув’язнених до невідкладної медичної допомоги, що є прямим порушенням Європейської конвенції з прав людини.

Про масштаби таких порушень і застосування тортур у в‘язницях та ізоляторах свідчить невтішна статистика: за більш як 4 роки, впродовж яких Харківська правозахисна група займається подібними справами, їх було зібрано вже понад 20. Адвокати підготували понад 100 скарг. Останнім часом набули розголосу щонайменше три історії щодо масового побиття ув`язнених в слідчих ізоляторах України: в колонії №58 та № 31 в Ізяславі Хмельницької області, в колонії номер 60 на Луганщині і в Бучанській виправній колонії № 85.

Правозахисники не приховують, що спецпідрозділ МВС по боротьбі з тероризмом незаконно використовується для обшуків в місцях позбавлення волі. "Що роблять люди, які налаштовані на насильство, яких вчили цьому? Як вони можуть поводитися із засудженими? – говорить Євген Захаров. - Ув`язнених, що потребують медичної допомоги, примушують підписувати папери, за якими ніякого побиття не було ”. Прикметно, що по всіх справах, які ХПГ виграла в судах, досі тягнуться додаткові розслідування. Мета такої тяганини очевидна - відтермінувати рішення судів.

Полковник міліції, радник міністра внутрішніх справ з прав людини і гендерних питань Олег Мартиненко, вважає, що суть проблеми - у відсутності громадського контролю в українській судочинній та пенітенціарній системах. Це призводить до безкарності тих, хто був безпосередньо заангажований у катуванні ув`язнених. "Україні необхідне створення національної програми з протидії тортурам ", - вважає Мартиненко. Без неї ”внутрішня імперія" продовжуватиме бути закритою для моніторингу з боку громадськості.

Якою буде реакція української влади на рішення Європейського суду? Які заходи вживатимуть для його виконання? Відповіді досі нема. Відомо тільки, що Генеральна прокуратура, яка за логікою подій повинна була відкрити кримінальну справу, провести слідчі дії і знайти винних у трагедії, наразі відмовчується. На думку Аркадія Бущенка, чекати на відповідь Генпрокуратури у справі "Олег Яковенко проти України" навряд чи випадає: політична воля на розслідування подібних справ відсутня.

Більш того, Генпрокуратура у відповідь на отримані від ув`язнених скарги на протиправні дії персоналу в`язниць та слідчих ізоляторів передає їх... безпосередньо в ті установи, де перебувають автори скарг, зі збереженням усіх дат, імен та прізвищ... Що чекає на авторів у таких випадках, мабуть, не варто пояснювати.

"На жаль, справа вже не має ніякого впливу на життя самого Яковенка. Він виграв її за півроку по смерті ", - говорить Ольга Вілкова.

Чи має виправдання система правосуддя, яка нівелює найдорожче - життя людини?

Олександр Коптєв