Луценко влаштував кадрову чистку у МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО майже повністю змінив керівництво міністерства.

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН.

За його словами, кількість заступників глави МВС зменшено з 12 до 7 осіб.

Першим заступником міністра призначено Михайла КЛЮЄВА.

На посаді першого заступника – начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю залишився Ігор БІЛОЗУБ.

Заступником міністра, який керуватиме кримінальним блоком, призначено Володимира ЄВДОКИМОВА, заступником міністра-начальником Головного слідчого управління призначено Петра КОЛЯДУ, заступником міністра-начальником міліції громадської безпеки - Олександра САВЧЕНКА, заступником міністра-начальником Головного штабу Михайла ВЕРБЕНСЬКОГО, заступником міністра-директором департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку Володимира ХОМЕНКА.

Також Ю.ЛУЦЕНКО повідомив про призначення нового начальника Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС та багатьох інших керівників, зокрема, за його словами, поновлено на посадах тих, хто працював з ним у 2005 році.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що має намір змінити керівників обласних управлінь МВС.