Українські жінки все більше п`ють, а чоловіки все менше живуть

Тривалість життя чоловіків в Україні на 12 років менша, ніж у жінок.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН представник Державного комітету статистики України Інна САМЧЕНКО.

Тому, на її переконання, чоловіків необхідно залучати до здорового способу життя.

Водночас вона зауважила, що жінки потребують підтримки в економічній сфері. За словами І.САМЧЕНКО, середньомісячна зарплата у жінок у галузях економіки на 30% менша, ніж у чоловіків. Вона зазначила, що 80% державних службовців - жінки, тоді як на керівних посадах першої-третьої категорій держслужбовців лише 14% жінок. Крім того, за її словами, серед науковців майже однакова кількість чоловіків і жінок, але серед кандидатів наук жінок лише 40%, а серед докторів наук - лише 19%.

У свою чергу, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА повідомила, що згідно із дослідженням, в останні роки зростає розрив у показниках смертності чоловіків, які проживають в сільській та міській місцевостях. За її словами, у сільській місцевості “особливо загрозлива ситуація”, і чоловіки там живуть “приблизно на 2 роки менше, ніж у містах”.

За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, в Україні спостерігається тенденція до втрати генофонду нації через алкоголізм.

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ прогнозує, що різниця у рівні смертності між чоловіками та жінками “дещо зменшиться”, і це відбудеться за рахунок скорочення гендерних відмінностей у способі життя, оскільки кількість жінок, які палять та п’ють, зростає і майже зрівнюється з кількістю таких чоловіків.

За словами радника програмних питань Фонду народонаселення ООН по Україні Олега ВОРОНЕНКА, цей фонд у 2006-2010 роках реалізує програму допомоги Україні. Загальна кількість коштів, залучених на виконання цієї програми, становить близько 8 мільйонів доларів.