Сербія не хоче віддавати Косово

Парламент Сербії наголошує, що Косово є частиною території країни.

Як повідомляє Інтернет-видання EUobserver, про це йдеться в схваленій 26 грудня парламентом Сербії резолюції щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу в Сербії, підтриману 220-ма депутатами парламенту, при 14-ти – проти та трьох, що утрималися.

В документі, зокрема, наголошується, що Косово є складовою частиною Сербії, а відтак, всі угоди, які підписує Сербія, в тому числі, Угода про Асоціацію та Стабілізацію з ЄС, підписання якої планується в 2008 році, мають передбачати збереження суверенітету та територіальної цілісності Сербії.

В резолюції депутати також заявили про те, що Сербія “перегляне” дипломатичні та інші відносини з країнами, які визнають незалежність Косового у випадку проголошення незалежності косовською владою.

В резолюції також депутати висловилися проти направлення до Косового європейської поліцейської та громадянської місії до вирішення питання статусу Косового Радою Безпеки ООН.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня лідери країн-членів ЄС не змогли досягнути компромісу щодо майбутнього статусу Косового. Ряд країн, зокрема, Румунія та Кіпр, категорично заявили про те, що не визнають незалежності Косового у випадку одностороннього проголошення незалежності краєм. Водночас, лідери країн-членів підтримали направлення до Косового місії поліцейських та юридичних радників у складі 1800 осіб. 20 грудня міністр закордонних справ Словенії, яка головуватиме в ЄС в першій половині 2008 року, Дімітрій РУПЕЛЬ висловив переконання, що країни ЄС готові визнати “реальність, яка існує на Балканах”, зазначивши, що ні серби, ні косовари не хочуть жити разом.

На початку цього року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краю. Цей план передбачає поступове надання незалежності Косовому з поступовою інтеграцією і Косового, і Сербії до ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косового сприятиме посиленню сепаратистських настроїв та прагнень в інших регіонах із “замороженими” конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров’я.

На початку грудня прем’єр-міністр Косового Агім ЧЕКУ заявив про готовність проголосити незалежність краю в односторонньому порядку найближчим часом.

Косово перебуває під управлінням ООН з 1999 року.