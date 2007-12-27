В наступному році в Києві спорудять меморіал жертвам Голодомору
14:58, 27 грудня 2007Права людини
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І пам’ятник Георгію Гонгадзе
Наступного року столична влада планує виділити 80 млн. грн. на будівництво меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сказав перший заступник голови КМДА Денис БАСС.
За його словами, наступного року також планується будівництво пам’ятника журналісту Георгію Гонгадзе.
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