В наступному році в Києві спорудять меморіал жертвам Голодомору

Наступного року столична влада планує виділити 80 млн. грн. на будівництво меморіального комплексу пам’яті жертв голодомору.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, сказав перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

За його словами, наступного року також планується будівництво пам’ятника журналісту Георгію Гонгадзе.