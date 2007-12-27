Суд поновлює розгляд позову про регіональний статус російської мови

Сьогодні в Ленінському районному суді м. Луганськ поновлюється розгляд адміністративного позову правозахисника Анатолія НАЗАРЕНКА до Луганської обласної ради про визнання незаконним рішення від 25 квітня 2006 року про надання російській мові статусу регіональної.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив юрист Луганського обласного відділення Комітету виборців України, представник А.НАЗАРЕНКА у суді Євген БАЙРАМОВ.

За його словами, позов було подано 9 травня 2006 року. Водночас, з незрозумілих причин, останнє засідання суду було рік тому, зазначив він.

Як третіх осіб на стороні Луганської обласної ради судом залучено 16 місцевих рад Луганської області, які свого часу ухвалили рішення про надання російській мові статусу регіональної.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня 2006 року Луганська обласна рада прийняла рішення про надання російській мові статусу регіональної в області.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Міністерству юстиції України і Генеральній прокуратурі вивчити питання про відповідність законодавству рішень ряду місцевих рад про надання російській мові статусу регіональної.

10 травня 2006 року прес-служба Міністерства юстиції оприлюднила юридичний висновок Мін’юсту, відповідно до якого рішення місцевих органів самоврядування про надання російській мові статусу регіональної суперечать Конституції та законам України.

Прокурор Луганської області опротестував рішення про визнання російської мови регіональною.

У березні цього року Ленінський районний суд Луганська залишив без розгляду позов обласної прокуратури про визнання протиправним рішення Луганської облради стосовно визнання на території області російської мови як регіональної.