На НУО, зареєстровані в 1996 році, чекає ревізія

Протягом 2008 року Міністерство юстиції України здійснить перевірку громадських організацій, зареєстрованих органами юстиції у 1996 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами керівника відомства Миколи ОНІЩУКА, перевірка здійснюється на виконання частини другої статті 25 Закону України «Про об‘єднання громадян». У ході перевірки вивчається дотримання громадськими організаціями положень їх статутів.

За словами міністра, якщо перевірка виявить, що діяльність перевірених громадських формувань фактично припинена або виходить за межі, окреслені положеннями їх статутів, Міністерство юстиції, відповідно до повноважень, покладених на нього чинним законодавством, вживатиме відповідних заходів.

М.ОНІЩУК також повідомив, що згідно із планом Міністерства юстиції на 2007 рік, здійснювалася перевірка 335 об`єднань громадян, які були зареєстровані у 1995 році.

За результати перевірки за юридичною адресою, вказаною в установчих документах, не було виявлено три об’єднання громадян.

У цьому зв‘язку Міністерство юстиції готує чергове звернення до об‘єднань громадян, місцезнаходження яких не було встановлене, зокрема, за результатами перевірки у 2007 році. Разом з тим, відзначив міністр, за результатами перевірки, проведеної у 2004-2005 роках, таким чином вдалося розшукати лише 4 громадські організації.

М.ОНІЩУК повідомив, що результати перевірок 2007 року будуть узагальнені у січні 2008 року та буде прийнято відповідні рішення.

Міністр нагадав, що за підсумками 4 тисяч перевірок об‘єднань громадян місцевого статусу, проведених у 2006 році територіальними органами юстиції, було винесено понад 600 письмових попереджень, а також подано відповідні матеріали до суду щодо примусового розпуску окремих громадських організацій.