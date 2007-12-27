Росія ставитиме палки в колеса Ради Безпеки ООН

Росія накладе вето на будь-які спроби провести в Раді Безпеки ООН рішення, що приводить до незалежності Косово.

Про це заявив на прес-конференції заступник міністра закордонних справ РФ Олександр ЯКОВЕНКО, повідомили УНІАН у Центрі новин ООН.

Він нагадав, що за 120 днів переговорів за посередництва ЄС, Росії і США не вдалося добитися зближення позицій Белграда і Пріштіни. Проте Росія вважає, що можливості переговорного вирішення питання про статус Косово - за умови неупередженого посередництва з боку міжнародного співтовариства - ще не вичерпані.

О.ЯКОВЕНКО попередив, що «якщо справа ... піде за односторонніми сценаріями, це може призвести до дестабілізації краю і підстебнути сепаратистські настрої в інших регіонах світу». Тому, за словами заступника глави МЗС РФ, будь-який проект подібного рішення Ради Безпеки Росія пропустити не зможе.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня лідери країн - членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо майбутнього статусу Косово. Ряд країн, зокрема, Румунія і Кіпр, категорично заявили про те, що не визнають незалежності Косово у разі одностороннього проголошення незалежності краєм. Водночас лідери країн-членів підтримали направлення до Косово місії поліцейських і юридичних радників у складі 1800 чоловік. 20 грудня міністр закордонних справ Словенії, яка головуватиме в ЄС в першій половині 2008 року, Дімітрій РУПЕЛЬ висловив переконання, що країни ЄС готові визнати «реальність, яка існує на Балканах», наголосивши, що ні серби, ні косовари не хочуть жити разом.

На початку цього року спеціальний посланник ООН щодо Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краю. Цей план передбачає поступове надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії в ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я.

На початку грудня прем`єр-міністр Косово Агім ЧЕКУ заявив про готовність проголосити незалежність краю в односторонньому порядку найближчим часом.

Косово перебуває під управлінням ООН з 1999 року.