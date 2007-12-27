Грузинська телекомпанія ”Імеді” тимчасово припинила мовлення

Телекомпанія "Імеді" в Грузії "тимчасово припиняє мовлення і відновить його після визначення її правового статусу". Про це заявив увечері 26 грудня в прямому ефірі директор громадсько-політичних програм телекомпанії Георгій ТАРГАМАДЗЕ.

Як передає ІТАР-ТАСС, він відзначив, що "дане рішення є протестом колективу телекомпанії як проти політики влади, представники якої чинили в останні півтора місяці тиск на співробітників "Імеді", так і протестом проти того непорозуміння, яке виникло у зв`язку з участю засновника і власника "Імеді" ПАТАРКАЦИШВІЛІ в президентських виборах".

Г.ТАРГАМАДЗЕ відзначив, що "колектив телекомпанії розмірковує про те, як врятувати "Імеді". Одним з можливих варіантів цього він назвав "передачу засновником і власником "Імеді" Бадрі ПАТАРКАЦИШВІЛІ 100% акцій телекомпанії іншому власникові". "Ним може стати як творчий колектив журналістів "Імеді" і поважаних у грузинському суспільстві діячів, так і міжнародна медіа-корпорація "Ньюс-Корп", якій з жовтня ц.р. на один рік передано право управління телекомпанією", - сказав Г.ТАРГАМАДЗЕ. Він відзначив, що "відповідні консультації вже ведуться».

Влада Грузії назвала "абсолютно безпідставними" твердження Бадрі ПАТАРКАЦИШВІЛІ і його виборчого штабу в Тбілісі про те, що керівництво країни чинило "тиск на журналістів "Імеді".