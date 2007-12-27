Львівського міліціонера судитимуть за хабарництво

Прокуратура Львівської області завершила розслідування та передала до суду кримінальну справу, порушену проти оперуповноваженого відділу карного розшуку одного із райвідділів міліції Львова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, міліціонер звинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 368 та ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (хабарництво).

Як зазначається у повідомленні, під час досудового слідства було встановлено, що цей працівник правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем та всупереч інтересам служби, неодноразово вимагав та отримував хабарі.

“8 червня 2007 року оперуповноважений карного розшуку отримав 630 доларів США, 225 євро та 4 тис. грн. хабара від мешканця Львова за непритягнення його до відповідальності за скоєння протиправних дій; 9 червня цього ж року працівник міліції отримав 505 грн. від львів’янина, який підозрювався у скоєнні крадіжки; 19 червня правоохоронець отримав 1 тис. 800 грн. від жителя Львова за звільнення з райвідділу міліції, куди він був доставлений за підозрою у вчиненні крадіжки, та припинення кримінального переслідування стосовно вказаної особи за вчинення даного злочину. На цей час обвинувачуваний працівник міліції утримується під вартою”, - йдеться у повідомленні прес-служби.