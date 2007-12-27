Верховний Суд пропонує удосконалити порядок вручення судових повісток

Верховний Суд України пропонує удосконалити порядок вручення судових повісток.

Як повідомили УНІАН у прес-службі, ВСУ Голова Суду Василь ОНОПЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням розглянути відповідний законопроект, підготовлений ВСУ з тим, щоб внести його на розгляд Верховної Ради в порядку законодавчої ініціативи.

Законопроект, зокрема, пропонує знову зробити виклики до суду самостійним видом поштових відправлень. Це, на думку фахівців Верховного Суду, сприятиме вирішенню нагальної проблеми судочинства в Україні – забезпеченню своєчасного прибуття на судові засідання учасників процесів.

У ВСУ очікують, що ухвалення цього проекту закону створить законодавчу базу для забезпечення належного виконання підприємствами зв’язку вимог процесуального законодавства щодо порядку доставки та вручення судових повісток, повернення в суди повідомлень про їх вручення. Це має значно зменшити кількість судових процесів, які затягуються через неявку сторін, свідків, експертів, спеціалістів; створити належні умови для розгляду судами справ у визначені законодавством терміни.

Крім того, у разі ухвалення проекту як закону буде забезпечено економію коштів державного бюджету на оплату витрат на поштову доставку повісток і повідомлень учасникам судового розгляду завдяки їх належному разовому врученню чи оформленню відмови в отриманні, йдеться у повідомленні прес-служби Верховного Суду України.