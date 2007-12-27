Міжнародна Амністія в Україні та Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту проводять одноденний тренінг "Належна відповідальність держави (due diligance) за насильство у родині як важливий аспект реалізації захисту прав жінок. Теоретичні та практичні питання".

Якщо держава не вживає достатньо ефективних заходів для захисту прав жінок від насильства, вона несе відповідальність за цю недієздатність.

Даний тренінг передбачає підготовку фасилітаторів для проведення подібних тренінгів у регіонах для спеціалістів жіночих і правозахисних організацій, соціальних служб та юридичних клінік, що залученні до процесу прийняття рішень або працюють із жінками – жертвами насилля та дискримінації.

Тренінг відбудеться 7 лютого 2008 року у м.Києві.

Міжнародна Амністія в Україні забезпечує учасників тренінгу відповідними матеріалами, харчуванням та по успішному завершенню навчання спеціальним сертифікатом. Проїзд та добові учасникиорганізації оплачують самостійно.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити Анкету, що міститься у додатку, та надіслати її не пізніше 20 січня 2008 електронною поштою або факсом (з поміткою "тренінг due diligence").

Учасників буде повідомлено про успішне проходження конкурсу не пізніше 25 січня 2008 року.

Іншу детальну інформацію можна отримати за такими координатами:

тел.моб. 8 067 258 77 11

факс 8 044 484 16 34

електронна адреса контактної особи: development@amnesty.org.ua

контактна особа: Вероніка Антонець